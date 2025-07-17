Мерц каже, що Україна "дуже скоро" отримає системи, здатні бити по великих дистанціях

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна "дуже скоро" отримає ракети великої дальності після рішення американського президента Дональда Трампа щодо постачання зброї Україні.

Про це він сказав під час пресконференції у Великій Британії в четвер, 17 липня, цитують Politico та Sky News, пише "Європейська правда".

Німецький канцлер заявив, що Україні потрібні системи для глибоких ударів, аби краще захищатися, і що "дуже скоро, у найближчий час" Київ отримає додаткову підтримку в цьому напрямку.

Мерц припустив, що ці можливості можуть бути розгорнуті в Україні вже за кілька тижнів.

"Україна буде в набагато вигіднішому становищі та зможе використовувати ці системи, а також отримати від нас підтримку щодо цих систем у найближчі тижні та місяці", – заявив він.

А британський прем'єр-міністр Кір Стармер, своєю чергою, заявив, що підписаний 17 липня договір про дружбу дає можливість для Лондона і Берліна співпрацювати в галузях закупівлі та виробництва.

"І ми можемо почати це одразу ж. Ми всі розглядаємо це як відповідальність, але також і як можливість для Європи посилити оборону і безпеку. І це закріплено в договорі, який ми підписали сьогодні вранці", – сказав Стармер.

Цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Напередодні Трамп також заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини, але німецька сторона це спростувала.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.

Зокрема Мерц 17 липня наполіг на ясності щодо того, як США замінять нові системи протиповітряної оборони Patriot, що будуть поставлені в Україну.