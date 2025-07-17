Мерц говорит, что Украина "очень скоро" получит системы, способные поражать цели на больших расстояниях

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина "очень скоро" получит ракеты большой дальности после решения американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Великобритании в четверг, 17 июля, цитируют Politico и Sky News, пишет "Европейская правда".

Немецкий канцлер заявил, что Украине нужны системы для нанесения глубоких ударов, чтобы лучше защищаться, и что "очень скоро, в ближайшее время" Киев получит дополнительную поддержку в этом направлении.

Мерц предположил, что эти возможности могут быть развернуты в Украине уже через несколько недель.

"Украина будет в гораздо более выгодном положении и сможет использовать эти системы, а также получить от нас поддержку по этим системам в ближайшие недели и месяцы", – заявил он.

А британский премьер-министр Кир Стармер, в свою очередь, заявил, что подписанный 17 июля договор о дружбе дает возможность Лондону и Берлину сотрудничать в области закупок и производства.

"И мы можем начать это сразу же. Мы все рассматриваем это как ответственность, но также и как возможность для Европы усилить оборону и безопасность. И это закреплено в договоре, который мы подписали сегодня утром", – сказал Стармер.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

Накануне Трамп также заявил, что уже начались поставки ракет для Patriot в Украину из Германии, но немецкая сторона это опровергла.

По крайней мере для части европейских союзников США объявленный Трампом план покупки европейцами американского оружия для Украины стал сюрпризом, неопределенность остается и в вопросе, кто именно будет поставлять системы Patriot.

В частности, Мерц 17 июля настоял на ясности относительно того, как США заменят новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые будут поставлены в Украину.