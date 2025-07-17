Мерц хоче ясності, як Німеччині компенсують відправлені в Україну Patriot

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на ясності щодо того, як США замінять нові системи протиповітряної оборони Patriot, що будуть поставлені в Україну.

Про це він сказав у четвер після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише "Європейська правда" з посиланням на N-TV.

Мерц підтвердив, що європейські держави домовились зі США про постачання в Україну систем Patriot, які будуть потім заміщені американськими системами.

"Адже ми також повинні підтримувати нашу власну обороноздатність", – додав німецький канцлер.

Він висловив припущення, що міністри оборони найближчим часом домовляться про схему заміщення, але застеріг, що до постачання систем в Україну "залишилися не години, а дні, можливо, тижні".

Цього тижня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Напередодні Трамп також заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини, але німецька сторона це спростувала.

Принаймні для частини європейських союзників США оголошений Трампом план купівлі європейцями американської зброї для України став сюрпризом, невизначеність лишається і в питанні, хто саме постачатиме системи Patriot.