Посли ЄС в Брюсселі можуть ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ зранку 18 липня

На ранок 18 липня заплановане позачергове засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper), на якому може бути затверджений 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили дипломати ЄС.

18-й пакет санкцій можуть ухвалити вже зранку 18 липня, наголосили співрозмовники "ЄвроПравди".

"Оскільки Мальта та Словаччина знімають свої зауваження, 18-й пакет санкцій може бути затверджений завтра вранці, для чого скликають позачерговий Coreper", – сказав один з дипломатів.

Він уточнив, що засідання Комітету постійних представників ЄС розпочнеться 18 липня о 8 годині ранку.

Це робить можливим остаточне затвердження нового пакету антиросійських санкцій під час засідання Ради ЄС з загальних питань, яке стартує о 9:30 ранку за брюссельським часом.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Мальта обіцяють зняти вето з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було заплановане на п’ятницю, 18 липня, під час засідання Ради ЄС з загальних питань – але в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачало голосування та прийняття рішення.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.