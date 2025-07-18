Послы ЕС в Брюсселе могут принять 18-й пакет санкций ЕС против РФ утром 18 июля

На утро 18 июля запланировано внеочередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper), на котором может быть утвержден 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили дипломаты ЕС.

18-й пакет санкций могут принять уже утром 18 июля.

"Поскольку Мальта и Словакия снимают свои замечания, 18-й пакет санкций может быть утвержден завтра утром, для чего созывают внеочередной Coreper", – сказал один из дипломатов.

Он уточнил, что заседание Комитета постоянных представителей ЕС начнется 18 июля в 8 часов утра.

Это делает возможным окончательное утверждение нового пакета антироссийских санкций во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, которое стартует в 9:30 утра по брюссельскому времени.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Мальта обещают снять вето с 18-го пакета санкций ЕС против РФ.

Обсуждение 18-го пакета санкций Европейского Союза против России было запланировано на пятницу, 18 июля, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам – но в рамках раздела "Разное" (Any other business, AOB), что не предусматривает голосования и принятия решения.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.