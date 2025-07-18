Из Германии депортировали в Афганистан еще 80 афганцев с судимостями

18 июля из Германии совершили первый при новом правительстве депортационный рейс с гражданами Афганистана, получившими судебные приговоры за проблемы с законом.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Депортационный рейс для 81 афганца осуществили чартерным самолетом Qatar Airways, он отправился из немецкого Лейпцига напрямую в Кабул.

В МВД Германии сообщили, что среди депортированных – много осужденных за насильственные и сексуальные преступления.

Депортированным выдали по тысяче евро наличными на покрытие первых потребностей после возвращения в Афганистан. Этот шаг прежде всего является предохранителем от того, чтобы немецкие суды не отменили решение о депортации на основании того, что лицо после прибытия оказывается без каких-либо средств к существованию.

По информации Spiegel, Берлин договаривался о депортационном рейсе при посредничестве Катара – чтобы не иметь прямых переговоров с "Талибаном".

По данным журналистов, из Кабула сигнализировали, что будут способствовать возвращению из Германии проблемных афганских граждан, если Берлин сделает шаги к дипломатическому признанию власти "Талибана".

Впрочем, насколько известно, внешняя разведка Германии сохраняет активное присутствие в Кабуле и наладила контакты с силовыми структурами режима "Талибана".

Напомним, также в Германии продолжаются споры относительно дальнейшей судьбы афганцев, которым после возвращения "Талибана" на родине грозит расправа и которые рассчитывали на убежище в Германии. Многие такие люди ожидают эвакуации в Германию в Пакистане. С приходом новой власти, среди обещаний которой было противодействие миграции, рейсы приостановили.

Недавно немецкий суд принял решение в пользу одной из таких афганских женщин и ее семьи, которым пообещали защиту в Германии.

Также стало известно, что Великобритания разработала тайную схему эвакуации тысяч афганцев, которые оказались под угрозой из-за утечки данных.

Между тем Польша на этой неделе депортировала 40 человек, граждан Грузии и Молдовы.