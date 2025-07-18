Лише 16% італійців призовного віку готові воювати за батьківщину

Менш як пʼята частина громадян Італії, що підлягають військовій службі, висловила готовність взяти до рук зброю в разі, якщо на їхню країну відбудеться військовий напад.

Про це свідчать дані опитування CENSIS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Згідно з опитуванням, 16% громадян Італії вважають доволі ймовірним, що країна в наступні пʼять років буде втягнута у збройний конфлікт, а ще 23% оцінюють таку ймовірність у 30-50%.

При цьому в разі, якби в Італії повернули обовʼязкову військову службу, погодились би на неї тільки 16% тих, хто їй підлягає (18-45 років). 19% респондентів, за даними опитування, обрали б дезертирство, а майже 40% заявили, що є пацифістами й протестували б проти війни.

Інші результати дослідження CENSIS також показали більшу схильність громадян Італії до нейтралітету.

62% вважають, що Рим має посідати нейтральну позицію в російсько-українській війні, і тільки 33% виступають за підтримку України. Решта 5% пропонують підтримувати Росію.

У випадку вторгнення США на Гренландію 58% респондентів в Італії підтримали б невтручання, 38% – приєднання до альянсу країн на боці Гренландії, а 4% – США.

Так само більшість італійців не підтримують збільшення витрат на оборону: тільки 26% вважають, що це є правильним варіантом для гарантування миру і тільки 25% готові до збільшення оборонних витрат на шкоду соціальним.

Італія лише у цьому році формально досягла показника у 2% ВВП витрат на оборону, який був чинним до останнього саміту НАТО в Гаазі.

Італійська влада прогнозує, що для збільшення витрат на оборону і повʼязаних із нею сфер до 5% ВВП їй знадобиться 10 років.