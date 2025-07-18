Лишь 16% итальянцев призывного возраста готовы воевать за родину

Менее пятой части граждан Италии, подлежащих военной службе, выразила готовность взять в руки оружие в случае, если на их страну произойдет военное нападение.

Об этом свидетельствуют данные опроса CENSIS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Согласно опросу, 16% граждан Италии считают довольно вероятным, что страна в следующие пять лет будет втянута в вооруженный конфликт, а еще 23% оценивают такую вероятность в 30-50%.

При этом в случае, если бы в Италии вернули обязательную военную службу, согласились бы на нее только 16% тех, кто ей подлежит (18-45 лет). 19% респондентов, по данным опроса, выбрали бы дезертирство, а почти 40% заявили, что являются пацифистами и протестовали бы против войны.

Другие результаты исследования CENSIS также показали большую склонность граждан Италии к нейтралитету.

62% считают, что Рим должен занимать нейтральную позицию в российско-украинской войне, и только 33% выступают за поддержку Украины. Остальные 5% предлагают поддерживать Россию.

В случае вторжения США на Гренландию 58% респондентов в Италии поддержали бы невмешательство, 38% – присоединение к альянсу стран на стороне Гренландии, а 4% – США.

Так же большинство итальянцев не поддерживают увеличение расходов на оборону: только 26% считают, что это является правильным вариантом для обеспечения мира и только 25% готовы к увеличению оборонных расходов в ущерб социальным.

Италия только в этом году формально достигла показателя в 2% ВВП расходов на оборону, который действовал до последнего саммита НАТО в Гааге.

Итальянские власти прогнозируют, что для увеличения расходов на оборону и связанных с ней сфер до 5% ВВП ей понадобится 10 лет.