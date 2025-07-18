Німеччина заарештувала лівійця, якого переслідує МКС за тортури у в'язниці

Німецька влада заарештувала підозрюваного у воєнних злочинах лівійця, якого звинувачують у тому, що він був посадовцем у в'язниці, де ув'язнених регулярно катували, а іноді й сексуально знущалися.

Про це повідомив у п'ятницю, 18 липня, Міжнародний кримінальний суд (МКС), пише "Європейська правда".

Халед Мохамед Алі Ель-Хішрі, який, як стверджується, був членом збройного угруповання "Спеціальні сили стримування" під час громадянської війни в Лівії, був заарештований цього тижня у Німеччині.

МКС заявив, що він залишиться під вартою в Німеччині до завершення національного судового розгляду.

Прокурори МКС звинувачують Ель-Хішрі у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, включно із вбивствами, тортурами і зґвалтуваннями, що були скоєні з лютого 2015 року до початку 2020 року, коли він, як стверджується, був одним з найвищих посадовців в'язниці "Мітіга".

За даними прокуратури, "Мітіга" була найбільшим місцем ув'язнення в західній Лівії, де тисячі ув'язнених утримувалися в тісних камерах без елементарних умов гігієни і систематично піддавалися жорстоким допитам і тортурам.

Прокурори очікують на переведення Ель-Хішрі до Гааги і готові розпочати судовий процес.

Нещодавно МКС у рамках розслідування ситуації в Афганістані видав ордери на арешт двох лідерів радикального угруповання "Талібан", яке править в країні з 2021 року.

Також Суд відхилив прохання Ізраїлю скасувати ордери на арешт прем'єр-міністра та Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта на час розгляду МКС заперечень Ізраїлю щодо його юрисдикції над веденням війни в секторі Гази.