Германия арестовала ливийца, которого преследует МУС за пытки в тюрьме

Немецкие власти арестовали подозреваемого в военных преступлениях ливийца, которого обвиняют в том, что он был чиновником в тюрьме, где заключенных регулярно пытали, а иногда и сексуально издевались.

Об этом сообщил в пятницу, 18 июля, Международный уголовный суд (МУС), пишет "Европейская правда".

Халед Мохамед Али Эль-Хишри, который, как утверждается, был членом вооруженной группировки "Специальные силы сдерживания" во время гражданской войны в Ливии, был арестован на этой неделе в Германии.

МУС заявил, что он останется под стражей в Германии до завершения национального судебного разбирательства.

Прокуроры МУС обвиняют Эль-Хишри в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, пытки и изнасилования, совершенные с февраля 2015 года до начала 2020 года, когда он, как утверждается, был одним из высших должностных лиц тюрьмы "Митига".

По данным прокуратуры, "Митига" была крупнейшим местом заключения в западной Ливии, где тысячи заключенных содержались в тесных камерах без элементарных условий гигиены и систематически подвергались жестоким допросам и пыткам.

Прокуроры ожидают перевода Эль-Хишри в Гаагу и готовы начать судебный процесс.

Недавно МУС в рамках расследования ситуации в Афганистане выдал ордера на арест двух лидеров радикальной группировки "Талибан", которая правит в стране с 2021 года.

Также Суд отклонил просьбу Израиля отменить ордера на арест премьер-министра и Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта на время рассмотрения МУС возражений Израиля относительно его юрисдикции над ведением войны в секторе Газа.