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Мадрид накрила хмара диму через лісову пожежу неподалік

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Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 17:04 — Уляна Кричковська

Поблизу Мадрида спалахнула неконтрольована лісова пожежа, яка накрила столицю Іспанії величезною хмарою диму.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в містечку Ментріда, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від столиці Іспанії.

Місцева влада закликала мешканців залишатися вдома і закрити вікна.

Іспанська влада повідомила, що до вечора 17 липня пожежа охопила близько 3 тисячі гектарів.

Вітер розніс дим над Мадридом, де небо забарвилося в помаранчевий колір і затягнулося густим димом.

Як писали, на півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі. 

Велику лісову пожежу гасять також на півночі Португалії, через неї довелось евакуювати мешканців кількох сіл.

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