Мадрид накрила хмара диму через лісову пожежу неподалік
Новини — П'ятниця, 18 липня 2025, 17:04 —
Поблизу Мадрида спалахнула неконтрольована лісова пожежа, яка накрила столицю Іспанії величезною хмарою диму.
Про це пише AP, передає "Європейська правда".
Пожежа спалахнула в містечку Ментріда, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від столиці Іспанії.
Місцева влада закликала мешканців залишатися вдома і закрити вікна.
Іспанська влада повідомила, що до вечора 17 липня пожежа охопила близько 3 тисячі гектарів.
An uncontrolled wildfire burned outside Madrid on Thursday, sending a giant cloud of smoke over Spain's capital.– The Associated Press (@AP) July 18, 2025
The fire broke out in the town of Mentrida in the central Castile-La Mancha region about 50 kilometers (30 miles) southwest of the capital. pic.twitter.com/7gHleErfDF
Вітер розніс дим над Мадридом, де небо забарвилося в помаранчевий колір і затягнулося густим димом.
Як писали, на півночі та півдні Франції триває боротьба з двома лісовими пожежами, у тому числі у легендарному Броселіандському лісі.
Велику лісову пожежу гасять також на півночі Португалії, через неї довелось евакуювати мешканців кількох сіл.