Мадрид накрила хмара диму через лісову пожежу неподалік

Поблизу Мадрида спалахнула неконтрольована лісова пожежа, яка накрила столицю Іспанії величезною хмарою диму.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в містечку Ментріда, приблизно за 50 кілометрів на південний захід від столиці Іспанії.

Місцева влада закликала мешканців залишатися вдома і закрити вікна.

Іспанська влада повідомила, що до вечора 17 липня пожежа охопила близько 3 тисячі гектарів.

