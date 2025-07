Мадрид накрыло облако дыма из-за лесного пожара неподалеку

Вблизи Мадрида вспыхнул неконтролируемый лесной пожар, который накрыл столицу Испании огромным облаком дыма.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Пожар вспыхнул в городке Ментрида, примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Испании.

Местные власти призвали жителей оставаться дома и закрыть окна.

Испанские власти сообщили, что к вечеру 17 июля пожар охватил около 3 тысяч гектаров.

An uncontrolled wildfire burned outside Madrid on Thursday, sending a giant cloud of smoke over Spain's capital.



The fire broke out in the town of Mentrida in the central Castile-La Mancha region about 50 kilometers (30 miles) southwest of the capital. pic.twitter.com/7gHleErfDF