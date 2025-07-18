У Німеччині оголосили про готовність ввести санкції проти Ірану

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив про готовність ввести санкції проти Ірану.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі зі своїм французьким колегою у п’ятницю, 18 липня, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що європейці готові до можливих нових санкцій проти Ірану.

"Загалом ми рішуче налаштовані, по-перше, зробити все можливе для досягнення дипломатичного вирішення шляхом переговорів, але, по-друге, ми так само рішуче налаштовані запустити механізм відновлення санкцій, якщо переговори проваляться", – заявив він.

Також глава МЗС Німеччини нагадав про основну вимогу, яка полягає в тому, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз готовий з кінця серпня розпочати відновлення санкцій ООН проти Ірану, якщо той не покаже прогресу у згортанні своєї ядерної програми.

В останні роки Франція та Британія публічно звинувачували Іран у порушенні взятих за угодою 2015 року зобовʼязань, через які Тегеран наблизився до створення ядерної зброї.

США, які вийшли з іранської "ядерної угоди" за першого президентства Дональда Трампа у 2018 році, в останні місяці намагались відродити двосторонній переговорний процес.

Але він, судячи з усього, став на паузу після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних обʼєктах.