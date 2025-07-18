В Германии объявили о готовности ввести санкции против Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объявил о готовности ввести санкции против Ирана.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой в пятницу, 18 июля, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что европейцы готовы к возможным новым санкциям против Ирана.

"В целом мы решительно настроены, во-первых, сделать все возможное для достижения дипломатического решения путем переговоров, но, во-вторых, мы так же решительно настроены запустить механизм восстановления санкций, если переговоры провалятся", – заявил он.

Также глава МИД Германии напомнил об основном требовании, которое заключается в том, что Иран не должен получить ядерное оружие.

Недавно министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз готов с конца августа начать возобновление санкций ООН против Ирана, если тот не покажет прогресса в сворачивании своей ядерной программы.

В последние годы Франция и Британия публично обвиняли Иран в нарушении взятых по соглашению 2015 года обязательств, из-за которых Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия.

США, которые вышли из иранской "ядерной сделки" при первом президентстве Дональда Трампа в 2018 году, в последние месяцы пытались возродить двусторонний переговорный процесс.

Но он, судя по всему, встал на паузу после ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам.