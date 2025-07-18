Найбільшу опозиційну партію Іспанії сколихнув корупційний скандал

Народна партія Іспанії, яка є найбільшою опозиційною політсилою, опинилась у центрі корупційного скандалу, пов'язаного з колишнім міністром фінансів Крістобалем Монторо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Монторо закидають створення угруповання, яке отримувало відкати від газових та інших енергетичних компаній в обмін на сприятливу політику уряду Маріано Рахоя, в якому працював ексміністр.

За даними слідства, у період з 2008 по 2015 рік Монторо та 27 інших обвинувачених, серед яких є високопосадовці Міністерства фінансів Іспанії, отримали від великих енергетичних компаній щонайменше 11 млн євро.

В обмін на це іспанський уряд ухвалював вигідні для компаній рішення, повʼязані насамперед зі зниженням податків.

Ексміністру фінансів Іспанії додатково інкримінують отримання конфіденційних фінансових документів політичних опонентів, а також кількох журналістів і знаменитостей.

На тлі скандалу Монторо оголосив про вихід з Народної партії Іспанії, але відкинув усі звинувачення проти себе.

Скандал став ударом по найбільшій опозиційній політсилі Іспанії, стратегія якої в останні дні полягає в критиці уряду Педро Санчеса та його Соціалістичної робітничої партії.

Соціалісти опинились у кризі після кількох корупційних скандалів, зокрема й за участю найближчих соратників Санчеса.

На цьому тлі прем’єр-міністр Іспанії минулого тижня представив заходи щодо боротьби з корупцією.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса