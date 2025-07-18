Крупнейшую оппозиционную партию Испании всколыхнул коррупционный скандал

Народная партия Испании, которая является крупнейшей оппозиционной политической силой, оказалась в центре коррупционного скандала, связанного с бывшим министром финансов Кристобалем Монторо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Монторо обвиняют в создании группировки, которая получала откаты от газовых и других энергетических компаний в обмен на благоприятную политику правительства Мариано Рахоя, в котором работал экс-министр.

По данным следствия, в период с 2008 по 2015 год Монторо и 27 других обвиняемых, среди которых есть высокопоставленные чиновники Министерства финансов Испании, получили от крупных энергетических компаний не менее 11 млн евро.

В обмен на это испанское правительство принимало выгодные для компаний решения, связанные прежде всего со снижением налогов.

Экс-министру финансов Испании дополнительно инкриминируют получение конфиденциальных финансовых документов политических оппонентов, а также нескольких журналистов и знаменитостей.

На фоне скандала Монторо объявил о выходе из Народной партии Испании, но отверг все обвинения против себя.

Скандал стал ударом по крупнейшей оппозиционной политической силе Испании, стратегия которой в последние дни заключается в критике правительства Педро Санчеса и его Социалистической рабочей партии.

Социалисты оказались в кризисе после нескольких коррупционных скандалов, в том числе с участием ближайших соратников Санчеса.

На этом фоне премьер-министр Испании на прошлой неделе представил меры по борьбе с коррупцией.

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