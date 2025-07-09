Прем’єр Іспанії представив заходи боротьби з корупцією на тлі скандалів з його партією

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив заходи щодо боротьби з корупцією у відповідь на низку корупційних справ, в яких фігурує очолювана ним Соціалістична партія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Виступаючи в середу в парламенті на позачерговому засіданні, присвяченому розслідуванню корупційної справи за участю колишнього посадовця Соціалістичної партії Сантоса Сердана, іспанський прем’єр взяв на себе відповідальність за свою помилку, але неодноразово заявив, що не піде у відставку, назвавши себе "чесним політиком".

Він також зазначив, що "пишається тим, що очолює зразкову партію".

"Я не кину цю справу", – сказав Санчес.

Він також представив план з 15 пунктів для боротьби з корупцією, серед яких підвищення прозорості політичного та державного фінансування, співпраця з Організацією економічного співробітництва та розвитку з метою боротьби з хабарництвом.

Інші заходи передбачають внесення до чорного списку компаній, винних у корупції, використання штучного інтелекту для контролю за державними закупівлями та санкції проти політичних партій, причетних до хабарництва.

Минулого тижня Санчес запропонував керівництву рідної Соціалістичної робітничої партії ухвалити комплекс заходів, покликаних запобігти подальшим корупційним скандалам.

Як відомо, Соціалістичну партію сколихнула низка корупційних скандалів.

Йдеться, зокрема про затримання близького соратника Санчеса, Сантоса Сердана, за звинуваченнями у втручанні в державні закупівлі під час пандемії коронавірусу.

А на початку червня спалахнув скандал з витоком аудіозаписів, які, за твердженням опозиції, нібито доводять прагнення підірвати розслідування корупційних звинувачень проти самого Санчеса та його оточення.

Детальніше читайте у статті: "Велике будівництво" по-іспанськи. Чи поховають корупційні скандали уряд Санчеса