Радник Орбана заявив, що Україну "не просили воювати" з Росією від імені Угорщини

Політичний директор і радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, війна України проти Росії – не за безпеку його країни.

Його слова наводить Telex, пише "Європейська правда".

Балаж Орбан заявив, що Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат.

Водночас за словами радника прем’єра Угорщини, його країна виступає проти озброєння України, адже це, мовляв, призведе до конфронтації з Росією, а вони цього не хочуть.

Крім того, він розкритикував переконання, що Україна веде війну з РФ заради безпеки всієї Європи.

"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна – не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу – це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія", – додав він.

Окрім цього, Балаж Орбан вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію".

У вересні Балаж Орбан здійняв хвилю обурення серед угорців своєю заявою про те, що Угорщина у 1956 році не стала б вести оборонну війну за прикладом України, оскільки це "безвідповідально".

Опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана через цю заяву Балажа Орбана накинулися на нього з нищівною критикою.

Після жорсткої критики його розмірковувань про угорську революцію та опір України, Балаж Орбан заявив, що його слова перекрутили.