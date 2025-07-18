Советник Орбана заявил, что Украину "не просили воевать" с Россией от имени Венгрии

Политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что война Украины против России – не за безопасность его страны.

Его слова приводит Telex, пишет "Европейская правда".

Балаж Орбан заявил, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов.

В то же время, по словам советника премьера Венгрии, его страна выступает против вооружения Украины, ведь это, мол, приведет к конфронтации с Россией, а они этого не хотят.

Кроме того, он раскритиковал убеждение, что Украина ведет войну с РФ ради безопасности всей Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело – это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – добавил он.

Кроме того, Балаж Орбан считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".

В сентябре Балаж Орбан вызвал волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".

Оппоненты венгерского премьера Виктора Орбана из-за этого заявления Балажа Орбана набросились на него с сокрушительной критикой.

После жесткой критики его размышлений о венгерской революции и сопротивлении Украины, Балаж Орбан заявил, что его слова исказили.