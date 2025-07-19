ЗМІ: глава МЗС Туреччини обговорив із Рубіо ситуацію в Сирію

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що конфлікт у Сирії має бути негайно припинений,

Про це агентству Reuters повідомило в суботу джерело в турецькому МЗС, інформує "Європейська правда".

Фідан сказав, що підтримує конструктивну роль, яку США відіграють у Сирії, і що Туреччина готова працювати з США для досягнення міцного врегулювання конфлікту, зазначив співрозмовник агентства.

"Фідан заявив, що втручання Ізраїлю на сирійській території ще більше поглиблює проблему, а будь-яке посягання на територіальну цілісність, єдність і суверенітет Сирії також підриває регіональні зусилля з встановлення миру", – сказало джерело.

У п'ятницю посол США в Туреччині заявив, що Ізраїль і Сирія досягли угоди про припинення вогню після декількох днів кровопролитних зіткнень, внаслідок яких загинули понад 300 осіб.

Раніше Європейський Союз закликав Ізраїль негайно припинити удари по об'єктах сирійського уряду, а також заявив, що Сирія повинна владнати етнічний конфлікт на півдні країни.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до припинення протистоянь у Сирії.