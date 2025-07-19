СМИ: глава МИД Турции обсудил с Рубио ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что конфликт в Сирии должен быть немедленно прекращен,

Об этом агентству Reuters сообщил в субботу источник в турецком МИД, информирует "Европейская правда".

Фидан сказал, что поддерживает конструктивную роль, которую США играют в Сирии, и что Турция готова работать с США для достижения прочного урегулирования конфликта, отметил собеседник агентства.

"Фидан заявил, что вмешательство Израиля на сирийской территории еще больше усугубляет проблему, а любое посягательство на территориальную целостность, единство и суверенитет Сирии также подрывает региональные усилия по установлению мира", – сказал источник.

В пятницу посол США в Турции заявил, что Израиль и Сирия достигли соглашения о прекращении огня после нескольких дней кровопролитных столкновений, в результате которых погибли более 300 человек.

Ранее Европейский Союз призвал Израиль немедленно прекратить удары по объектам сирийского правительства, а также заявил, что Сирия должна урегулировать этнический конфликт на юге страны.

Также министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал к прекращению противостояний в Сирии.