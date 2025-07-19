Половина жителей Германии считают Россию угрозой

Около половины жителей Германии согласны с мнением федерального правительства о том, что Россия представляет угрозу для страны, свидетельствуют данные опроса YouGov.

Как сообщает "Европейская правда", данные опроса приводит DW.

Согласно опросу, 13% респондентов считают военную угрозу со стороны Москвы очень серьезной, а 36% – значительной. Напротив, 30% считают, что Россия представляет лишь незначительную угрозу, а 14% не видят никакой угрозы.

Распределение по политическим партиям очень резкое. Среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, левоцентристских социал-демократов и зеленых 58–62% считают Россию серьезной или очень серьезной угрозой.

Около трети сторонников этих партий не видят никакой опасности или считают ее незначительной.

А вот избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" 65% считают, что военная угроза со стороны России незначительна или отсутствует, а 29% видят такую угрозу.

Среди сторонников популистской левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" только 33% видят угрозу, а 51% – нет.

Сторонники социалистической Левой партии разделились поровну: 48% видят угрозу, 47% – нет.

Напомним, решение саммита НАТО, принятое в Гааге в июне, подтверждает статус России как общей угрозы для всего Альянса.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к существенному увеличению расходов на оборону страны, в частности, из-за угрозы со стороны России.