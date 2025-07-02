В Чехии партия популистского экс-премьера Бабиша лидирует перед осенними выборами

Популистская партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша занимает первое место в рейтингах перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2025 года.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

По настроениям чешских граждан по состоянию на июнь 2025 года, согласно исследованию Ipsos, партия Бабиша ANO имеет шансы получить наибольшее количество голосов на октябрьских парламентских выборах с результатом более 35%.

На второй позиции в опросе оказался правящий правоцентристский блок Spolu ("Вместе") с 21,4%.

Проходной барьер преодолевают также партия STAN, популистская SPD ("Свобода и прямая демократия"), Пиратская партия и левые Stačilo! ("Хватит!").

Недавно Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

На выборах в Европарламент в Чехии в прошлом году партия Бабиша оказалась победителем, получив более 26% голосов. Последующие местные выборы также показали рост популярности ANO.

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