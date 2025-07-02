Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в следующий четверг, 10 июля, предстанет перед голосованием о вотуме недоверия в Европейском парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Инициатива о вотуме недоверия главе Еврокомиссии от евродепутата Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

В среду президент Европарламента Роберта Метсола проинформировала руководство органа, что предложение соответствует всем требованиям регламента.

Обсуждение вотума недоверия фон дер Ляйен запланировано на понедельник, 7 июля, а голосование состоится тремя днями позже – во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

В то же время, как уже сообщала "ЕвроПравда", голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений о поставках в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.