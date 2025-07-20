"Нет российским выборам": в Тбилиси митинговали за бойкот местного голосования

В Тбилиси в субботу прошла акция под лозунгом "Нет российским выборам" на фоне планов главных оппозиционных партий бойкотировать местные выборы 4 октября.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", информирует портал SOVA.

Оппозиционные политики, представители неправительственных организаций и граждане прошли шествием к зданию парламента. Участники акции требовали освобождения активистов, задержанных на проевропейских митингах, и оппозиционных политиков, а также проведения новых парламентских выборов.

Митингующие также выступают против участия оппонентов правящей "Грузинской мечты" в предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

"Конкретный посыл сегодняшнего митинга заключается в том, что так называемые российские выборы – это часть российской спецоперации. Ее сценарий и результат уже определены", – заявил один из участников акции, лидер движения "Площадь Свободы" Леван Цуцкиридзе в интервью информационному интернет-изданию Interpressnews.

В конце июня 8 оппозиционных партий Грузии выступили с общим заявлением – они объявили, что отказываются участвовать в выборах в органы местного самоуправления 4 октября этого года.

Оппозиционеры заявили, что их целью является "полный демонтаж российского режима Иванишвили", защита независимости и суверенитета Грузии, установление демократического правления европейского типа, присоединение к ЕС и НАТО.

Они отметили, что в нынешних реалиях участие в местных выборах лишь создаст видимость легитимности "незаконного российского режима" "Грузинской мечты".

Напомним, 15 июля ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа, иначе ЕС придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

А главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

В Грузии резко раскритиковали ультиматум ЕС о восстановлении верховенства права.