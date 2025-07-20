В Германии зарегистрировано почти 300 клубов ценителей каннабиса через год после легализации

Через год после легализации так называемых клубов каннабиса в Германии власти одобрили 293 таких ассоциации.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством dpa среди регулирующих органов на уровне федеральных земель, пишет "Европейская правда".

Эти клубы имеют разрешение на выращивание каннабиса и распространение его среди зарегистрированных участников при строгих условиях.

Больше всего таких клубов утверждено в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия – 83. На втором месте – Нижняя Саксония с 55 клубами. Обе земли граничат с Нидерландами.

Третье место занимает Рейнланд-Пфальц с 27 утвержденными клубами, далее идет Баден-Вюртемберг – 23.

В конце списка – небольшая земля Саар, где пока не утвержден ни один клуб, и Бремен с двумя. В земле Мекленбург-Передняя Померания работают три клуба, в Тюрингии – шесть, в Берлине – семь.

С 1 апреля 2024 года рекреационное, то есть не медицинское, использование каннабиса в Германии стало легальным при определенных условиях. Закон разрешает взрослым иметь при себе до 25 граммов каннабиса в общественных местах.

Также разрешено выращивать до трех растений каннабиса дома и хранить до 50 граммов для личного пользования.

Кроме того, закон о каннабисе разрешает коллективное выращивание и контролируемое распределение через зарегистрированные клубы. Такие объединения должны соблюдать ряд регуляторных требований, в частности ограничения по количеству участников и методам выращивания.

Частичная легализация, принятая предыдущим правительством, остается предметом политических споров. Действующее правительство, возглавляемое консерваторами, согласилось провести оценку последствий этих изменений.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

А в августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.