У Ліверпулі – кілька затриманих під час пропалестинського протесту

У британському місті Ліверпуль у неділю, 20 липня, поліція заарештувала чотирьох людей за підозрою в тероризмі під час пропалестинської акції протесту.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Поліція заявила, що, у невеликої групи протестувальників, які брали участь у черговій ході "Друзів Палестини в Ліверпулі", були виявлені матеріали на підтримку кампанії забороненої Palestine Action.

Чотири людини з графства Мерсисайд – 74-річна жінка з Кенсінгтона, 65-річний чоловік з Брайтон-ле-Сендс, 28-річний чоловік з Гарстона та 72-річний чоловік з Мослі-Гілл – були затримані у Ліверпулі за підозрою в носінні або перевезенні предметів, що підтримують заборонену організацію.

Всіх доставили до поліцейських відділків для допиту.

Як писали, 19 липня у Вестмінстері (район Лондона) поліція затримала 55 учасників акції протесту, які виступали проти заборони діяльності руху Palestine Action, оголошеного владою Великої Британії терористичною організацією.

Звернемо увагу, британські законодавці заборонили групу відповідно до антитерористичного законодавства на початку цього місяця після того, як деякі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили літаки на знак протесту проти підтримки Британією Ізраїлю.

На нещодавній акції протесту на підтримку Palestine Action у Лондоні, яка відбулася 5 липня, правоохоронці затримали понад 20 людей.