В британском городе Ливерпуль в воскресенье, 20 июля, полиция арестовала четырех человек по подозрению в терроризме во время пропалестинской акции протеста.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Полиция заявила, что у небольшой группы протестующих, которые участвовали в очередном шествии "Друзей Палестины в Ливерпуле", были обнаружены материалы в поддержку кампании запрещенной Palestine Action.

Четыре человека из графства Мерсисайд – 74-летняя женщина из Кенсингтона, 65-летний мужчина из Брайтон-ле-Сендс, 28-летний мужчина из Гарстона и 72-летний мужчина из Мосли-Хилл – были задержаны в Ливерпуле по подозрению в ношении или перевозке предметов, поддерживающих запрещенную организацию.

Всех доставили в полицейские участки для допроса.

Как писали, 19 июля в Вестминстере (район Лондона) полиция задержала 55 участников акции протеста, которые выступали против запрета деятельности движения Palestine Action, объявленного властями Великобритании террористической организацией.

Напомним, британские законодатели запретили группу в соответствии с антитеррористическим законодательством в начале этого месяца после того, как некоторые ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили самолеты в знак протеста против поддержки Британией Израиля.

На недавней акции протеста в поддержку Palestine Action в Лондоне, которая состоялась 5 июля, правоохранители задержали более 20 человек.