Чеські волонтери зібрали $2,4 млн на гаубиці для України

У Чехії громадська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала 60 млн чеських крон (близько $2,4 млн) на гаубиці для української армії.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Організатор проєкту Мартін Ондраче повідомив, що у рамках публічного збору коштів на придбання шести гаубиць для української армії, громадська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала близько $2,4 млн.

Збір коштів розпочався в листопаді минулого року. Мова йде про гаубиці Д-30. Ондрачек очікує, що вони можуть прибути в Україну впродовж декількох місяців.

Одночасно ініціатива оголосила про новий збір коштів на придбання 500 безпілотників з боєприпасами та системами управління вартістю 12,5 млн крон (близько $505,9 тисяч).

Зазначається, що з моменту запуску проєкту в травні 2022 року ініціатива зібрала понад мільярд крон у декількох зборах на зброю та інше військове обладнання для України.

Нещодавно посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що гелікоптер, гроші на який зібрали чеські активісти, невдовзі буде доставлений Україні.

Мова йде про гелікоптер, на який у березні ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала понад 70 млн чеських крон.

Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.