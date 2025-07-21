Чеські волонтери зібрали $2,4 млн на гаубиці для України
У Чехії громадська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала 60 млн чеських крон (близько $2,4 млн) на гаубиці для української армії.
Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".
Організатор проєкту Мартін Ондраче повідомив, що у рамках публічного збору коштів на придбання шести гаубиць для української армії, громадська ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала близько $2,4 млн.
Збір коштів розпочався в листопаді минулого року. Мова йде про гаубиці Д-30. Ондрачек очікує, що вони можуть прибути в Україну впродовж декількох місяців.
Одночасно ініціатива оголосила про новий збір коштів на придбання 500 безпілотників з боєприпасами та системами управління вартістю 12,5 млн крон (близько $505,9 тисяч).
Зазначається, що з моменту запуску проєкту в травні 2022 року ініціатива зібрала понад мільярд крон у декількох зборах на зброю та інше військове обладнання для України.
Нещодавно посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що гелікоптер, гроші на який зібрали чеські активісти, невдовзі буде доставлений Україні.
Мова йде про гелікоптер, на який у березні ініціатива "Подарунок Путіну" зібрала понад 70 млн чеських крон.
Збір коштів розпочався ще в листопаді 2023 року, тоді ж ініціатива презентувала в Празі вживаний американський гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk під назвою Chester.