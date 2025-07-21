Чешские волонтеры собрали $2,4 млн на гаубицы для Украины

В Чехии общественная инициатива "Подарок Путину" собрала 60 млн чешских крон (около $2,4 млн) на гаубицы для украинской армии.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Организатор проекта Мартин Ондраче сообщил, что в рамках публичного сбора средств на приобретение шести гаубиц для украинской армии, общественная инициатива "Подарок Путину" собрала около $2,4 млн.

Сбор средств начался в ноябре прошлого года. Речь идет о гаубицах Д-30. Ондрачек ожидает, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких месяцев.

Одновременно инициатива объявила о новом сборе средств на приобретение 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления стоимостью 12,5 млн крон (около $505,9 тысяч).

Отмечается, что с момента запуска проекта в мае 2022 года инициатива собрала более миллиарда крон в нескольких сборах на оружие и другое военное оборудование для Украины.

Недавно посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что вертолет, деньги на который собрали чешские активисты, вскоре будет доставлен Украине.

Речь идет о вертолете, на который в марте инициатива "Подарок Путину" собрала более 70 млн чешских крон.

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива представила в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.