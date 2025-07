Протестующие в Берлине почти заглушили интервью с лидером ультраправых

В воскресенье в Берлине громкие звуки, которые создавали протестующие, почти заглушили телевизионное интервью с Алис Вайдель, лидером праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Интервью под открытым небом в правительственном квартале на берегу реки Шпрее сопровождалось протестами: свистками, гудками, пением и громкой музыкой. С противоположного берега демонстранты выкрикивали лозунги против партии "Альтернатива для Германии". Вайдель приходилось наклоняться вперед, чтобы услышать вопросы ведущего Маркуса Прайса.

BREAKING: Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat. Ausgerechnet in dem Land, in dem der politische Rechtsextremismus für die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist.

Heute, 18 Uhr bei der ARD. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/7fQhCUgXUE