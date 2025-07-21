Протестующие в Берлине почти заглушили интервью с лидером ультраправых

В воскресенье в Берлине громкие звуки, которые создавали протестующие, почти заглушили телевизионное интервью с Алис Вайдель, лидером праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Интервью под открытым небом в правительственном квартале на берегу реки Шпрее сопровождалось протестами: свистками, гудками, пением и громкой музыкой. С противоположного берега демонстранты выкрикивали лозунги против партии "Альтернатива для Германии". Вайдель приходилось наклоняться вперед, чтобы услышать вопросы ведущего Маркуса Прайса.

BREAKING: Das beste Sommerinterview, das die ARD je mit Faschisten geführt hat. Ausgerechnet in dem Land, in dem der politische Rechtsextremismus für die schlimmsten Katastrophen in der Menschheitsgeschichte verantwortlich ist.

Heute, 18 Uhr bei der ARD. 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/7fQhCUgXUE – Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) July 20, 2025

Прайс признал "сложные условия" интервью, отметив, что иногда было почти невозможно понять друг друга.

Группа активистов Zentrum für Politische Schönheit ("Центр политической красоты") заявила, что именно она организовала эту акцию и объяснила, что оборудовала так называемый "Автобус Аденауэра" сверхмощными громкоговорителями именно для таких целей.

Представитель полиции Берлина сообщил, что из техники, установленной на этом автобусе, звучала очень громкая песня. По данным полиции, в акции приняли участие 25 человек. Полиция прекратила эту несанкционированную акцию. Задержанных не было.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии решила готовить запрет ультраправой "Альтернативы для Германии".

Призывы к запрету партии усилились после того, как Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) начало классифицировать "АдГ" как "подтвержденную правоэкстремистскую" организацию, усилив ее статус с "подозреваемой".