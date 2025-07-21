Німеччина та Британія передадуть Україні 220 тисяч снарядів Gepard та профінансують безпілотники

Велика Британія та Німеччина започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників.

Про це заявили міністри оборони Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус на початку 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн", яке відбувається онлайн у понеділок, 21 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Україна отримає від Німеччини та Британії сучасні безпілотники та снаряди для зенітної системи Gepard.

"У сфері протиповітряної оборони, ми з Борисом домовилися про партнерство у наданні Україні критично важливих ракет для систем ППО", – анонсував спільний проєкт Джон Гілі.

"Ми разом із нашими британськими друзями найближчим часом надамо 220 тисяч снарядів калібру 35 мм для зенітної гармати Gepard, фінансування яких забезпечує Німеччина", – розповів деталі Борис Пісторіус.

За словами Пісторіуса, щоб захистити небо над Україною, союзники повинні "підтримати Збройні сили України в їхніх наступальних діях, спрямованих на ослаблення повітряних спроможностей Росії".

"Саме тому ми фінансуємо комплексне постачання БпЛА великої дальності українського виробництва. Ці системи вже доводять свою ефективність на полі бою. Вони знищують російські літаки, дрони та ракети на землі ще до того, як вони можуть становити загрозу для України, її міст чи інфраструктури", – розповів очільник Міноборони Німеччини.

"Перші системи, профінансовані Німеччиною, будуть передані Збройним силам України впродовж наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання", – повідомив Борис Пісторіус.

Джон Гілі також повідомив, що Британія цьогоріч вже виділила 700 млн фунтів на "артилерійські снаряди, ракети великої дальності та оборонні ракети, з яких 150 мільйонів було поставлено за останні два місяці".

Також з березня 2025 року Велика Британія поставила Україні майже 50 тисяч дронів.

"І нарешті, в рамках комплексного пакета допомоги НАТО, Велика Британія надасть додатково ще 40 мільйонів фунтів", – повідомив Джон Гілі.

Як повідомляла "Європейська правда", 21 липня у засідання "Рамштайн", що починає 50-денну кампанію з озброєння України, взяли участь 52 держави.

Під час засідання стало відомо, що США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести "дуже суворі" санкції проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення вогню до 2 вересня – тобто через 50 днів після заяви про продаж США "найсучаснішої" зброї НАТО, яка може бути передана Україні.