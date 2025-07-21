Германия и Британия передадут Украине 220 тысяч снарядов Gepard и профинансируют дроны

Великобритания и Германия начали совместный проект, который позволит предоставить Украине 220 тысяч снарядов для немецкой зенитной системы Gepard, также оба государства профинансируют поставки на поле боя современных беспилотников.

Об этом заявили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое происходит онлайн в понедельник, 21 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Украина получит от Германии и Великобритании современные беспилотники и снаряды для зенитной системы Gepard.

"В сфере противовоздушной обороны, мы с Борисом договорились о партнерстве в предоставлении Украине критически важных ракет для систем ПВО", – анонсировал совместный проект Джон Хили.

"Мы вместе с нашими британскими друзьями в ближайшее время предоставим 220 тысяч снарядов калибра 35 мм для зенитной пушки Gepard, финансирование которых обеспечивает Германия", – рассказал детали Борис Писториус.

По словам Писториуса, чтобы защитить небо над Украиной, союзники должны "поддержать Вооруженные силы Украины в их наступательных действиях, направленных на ослабление воздушных возможностей России".

"Именно поэтому мы финансируем комплексную поставку БпЛА большой дальности украинского производства. Эти системы уже доказывают свою эффективность на поле боя. Они уничтожают российские самолеты, дроны и ракеты на земле еще до того, как они могут представлять угрозу для Украины, ее городов или инфраструктуры", – рассказал глава Минобороны Германии.

"Первые системы, профинансированные Германией, будут переданы Вооруженным силам Украины в течение следующих нескольких дней и будут готовы к немедленному использованию", – сообщил Борис Писториус.

Джон Хили также сообщил, что Великобритания в этом году уже выделила 700 млн фунтов на "артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности и оборонительные ракеты, из которых 150 миллионов было поставлено за последние два месяца".

Также с марта 2025 года Великобритания поставила Украине почти 50 тысяч дронов.

"И наконец, в рамках комплексного пакета помощи НАТО, Великобритания предоставит дополнительно еще 40 миллионов фунтов", – сообщил Хили.

Как сообщала "Европейская правда", 21 июля в заседании "Рамштайн", что начинает 50-дневную кампанию по вооружению Украины, приняли участие 52 государства.

Во время заседания стало известно, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести "очень строгие" санкции против России, если она не согласится на прекращение огня до 2 сентября – то есть через 50 дней после заявления о продаже США "самого современного" оружия НАТО, которое может быть передано Украине.