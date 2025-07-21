У Греції набув чинності збір з пасажирів круїзних лайнерів

Пасажири круїзних лайнерів, які відвідують Грецію, з понеділка повинні сплачувати спеціальний збір, покликаний зменшити наплив туристів до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Збір з пасажирів круїзних лайнерів, про який у Греції вперше оголосили минулого року, має на меті підтримку та модернізацію критично важливої портової інфраструктури на туристичних островах.

"Мета полягає в забезпеченні безпечних і функціональних об'єктів, поліпшенні доступності для відвідувачів та забезпеченні інтегрованого управління природними ресурсами", – повідомляв грецький уряд у червні.

Збір становить від 1 до 20 євро для всіх пасажирів круїзних суден, незалежно від віку та того, чи висаджуються вони в порту у Греції чи прямують транзитом.

Розмір збору змінюється залежно від сезону (влітку найбільше) та пункту призначення (максимальний збір призначений для грецьких островів Міконос та Санторіні).

Інститут Грецької туристичної конфедерації INSETE повідомив, що у 2024 році Грецію відвідало 35,9 мільйона туристів, не враховуючи пасажирів круїзних лайнерів.

Нещодавно відоме курортне місто Франції Канни вирішило обмежити прийом у своїй затоці велетенських круїзних лайнерів з 2026 року.

Іспанська Барселона минулого року анонсувала підвищення туристичного збору з пасажирів круїзних лайнерів, які відвідують місто терміном менш ніж на 12 годин.