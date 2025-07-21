В Греции вступил в силу сбор с пассажиров круизных лайнеров

Пассажиры круизных лайнеров, посещающих Грецию, с понедельника должны платить специальный сбор, призванный уменьшить наплыв туристов в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Сбор с пассажиров круизных лайнеров, о котором в Греции впервые объявили в прошлом году, имеет целью поддержку и модернизацию критически важной портовой инфраструктуры на туристических островах.

"Цель заключается в обеспечении безопасных и функциональных объектов, улучшении доступности для посетителей и обеспечении интегрированного управления природными ресурсами", – сообщало греческое правительство в июне.

Сбор составляет от 1 до 20 евро для всех пассажиров круизных судов, независимо от возраста и того, высаживаются ли они в порту в Греции или следуют транзитом.

Размер сбора меняется в зависимости от сезона (летом больше всего) и пункта назначения (максимальный сбор предназначен для греческих островов Миконос и Санторини).

Институт Греческой туристической конфедерации INSETE сообщил, что в 2024 году Грецию посетило 35,9 миллиона туристов, не считая пассажиров круизных лайнеров.

Недавно известный курортный город Франции Канны решил ограничить прием в своем заливе огромных круизных лайнеров с 2026 года.

Испанская Барселона в прошлом году анонсировала повышение туристического сбора с пассажиров круизных лайнеров, посещающих город менее чем на 12 часов.