У Швейцарії оголосили звинувачення політикині, яка стріляла по зображенню Ісуса

Прокуратура Цюриха висунула звинувачення проти місцевої політикині Санії Аметі, яка минулого року потрапила у скандал зі стріляниною в зображення Марії та Ісуса.

Про це прокуратура заявила в коментарі АР, повідомляє "Європейська правда".

Аметі інкримінують "порушенні релігійної свободи" і просять засудити до штрафу в розмірі 12,5 тисячі швейцарських франків (близько 15,6 тисячі доларів).

Згідно з кримінальним кодексом Швейцарії, будь-яка людина, яка "публічно і зловмисно ображає або висміює релігійні переконання інших" або "зловмисно оскверняє предмети релігійного шанування", підлягає штрафу.

Минулого року Санія Аметі, яка тоді очолювала відділення Ліберальної партії зелених у Цюриху, пішла з керівної посади через фото, на яких вона стріляє у християнський образ.

На плакаті, в якій стріляла Аметі, були зображені деталі картини італійського художника XIV століття Томмазо дель Мацца "Мадонна з дитиною і архангелом Михаїлом", яка виставлялася на продаж.

Політикиня швидко видалила фото і перепросила, та вони вже викликали резонанс.

Після скандалу Ліберальна партія зелених почала процедуру виключення Аметі зі своїх лав. Але на початку року стало відомо, що політикиня сама вийшла з політсили.