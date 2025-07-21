В Швейцарии предъявили обвинения политику, которая стреляла по изображению Иисуса

Прокуратура Цюриха выдвинула обвинения против местного политика Сании Амети, которая в прошлом году попала в скандал из-за стрельбы в изображение Марии и Иисуса.

Об этом прокуратура заявила в комментарии АР, сообщает "Европейская правда".

Амети инкриминируют "нарушении религиозной свободы" и просят приговорить к штрафу в размере 12,5 тысячи швейцарских франков (около 15,6 тысячи долларов).

Согласно уголовному кодексу Швейцарии, любой человек, который "публично и злонамеренно оскорбляет или высмеивает религиозные убеждения других" или "злонамеренно оскверняет предметы религиозного почитания", подлежит штрафу.

В прошлом году Сания Амети, которая тогда возглавляла отделение Либеральной партии зеленых в Цюрихе, ушла с руководящей должности из-за фото, на которых она стреляет в христианский образ.

На плакате, в которой стреляла Амети, были изображены детали картины итальянского художника XIV века Томмазо дель Мацца "Мадонна с младенцем и архангелом Михаилом", которая выставлялась на продажу.

Политик быстро удалила фото и извинилась, но они уже вызвали резонанс.

После скандала Либеральная партия зеленых начала процедуру исключения Амети из своих рядов. Но в начале года стало известно, что политик сама вышла из политсилы.