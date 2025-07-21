Данія закликає посилити співпрацю розвідок для нагляду за портами

У Данії закликають посилити співпрацю розвідслужб країн-партнерів для нагляду за портами, через які проходять велетенські обсяги вантажів.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це заявив міністр юстиції Петер Хуммельгорд.

Міністр зазначив, що лише через данські води щоденно проходять сотні великих торгових суден.

"Багато з них перевозять тисячі контейнерів, які сукупно можуть містити мільйони пакунків. Вибіркові перевірки всього цього – масштабне і майже нереальне завдання, тож нам потрібно працювати на основі розвідданих, ще тісніше співпрацювати і координуватися з європейськими колегами", – зазначив він.

Великі європейські порти часто є "воротами" для контрабанди наркотиків з інших частин світу.

Грецька поліція нещодавно викрила банду, яка ховала кокаїн у шкіряних листах, що доставлялися контейнерними суднами з Болівії до Греції. Цього тижня в порту Пірея зі стріляниною затримали кількох співробітників порту, які виявились залучені у мережу наркоторговців.

Нідерландські митники вилучили в порту Амстердама партію з 4500 кілограмів кокаїну.