Дания призывает усилить сотрудничество разведок для надзора за портами

В Дании призывают усилить сотрудничество разведслужб стран-партнеров для надзора за портами, через которые проходят огромные объемы грузов.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр юстиции Петер Хуммельгорд.

Министр отметил, что только через датские воды ежедневно проходят сотни крупных торговых судов.

"Многие из них перевозят тысячи контейнеров, которые в совокупности могут содержать миллионы пакетов. Выборочные проверки всего этого – масштабная и почти нереальная задача, поэтому нам нужно работать на основе разведданных, еще теснее сотрудничать и координироваться с европейскими коллегами", – отметил он.

Крупные европейские порты часто являются "воротами" для контрабанды наркотиков из других частей мира.

Греческая полиция недавно разоблачила банду, которая прятала кокаин в кожаных листах, доставляемых контейнерными судами из Боливии в Грецию. На этой неделе в порту Пирея со стрельбой задержали нескольких сотрудников порта, которые оказались вовлечены в сеть наркоторговцев.

Нидерландские таможенники изъяли в порту Амстердама партию из 4500 килограммов кокаина.