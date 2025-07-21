У Бельгії допитали двох туристів з Ізраїлю через звинувачення у злочинах у Газі

Бельгійська влада у понеділок повідомила про затримання і допит двох ізраїльських громадян, які відвідали фестиваль електронної музики Tomorrowland, після звинувачень у воєнних злочинах у Газі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У прокуратурі Бельгії сказали, що отримали юридичні скарги, в яких стверджувалося, що двоє ізраїльських солдатів, відповідальних за "серйозні порушення міжнародного гуманітарного права" в Газі, були помічені на фестивалі Tomorrowland поблизу Антверпена.

Скарги на ізраїльтян подала бельгійська пропалестинська група Hind Rajab Foundation, яка помітила на фестивалі прапор ізраїльського військового підрозділу, що бере участь у бойових діях у секторі Гази.

Прокуратура Бельгії додала, що "попросила поліцію встановити місцеперебування двох людей, згаданих у скарзі, та допитати їх".

"Після допиту їх відпустили", – йдеться в заяві. Імена затриманих громадян Ізраїлю не розголошуються.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.

Міністри закордонних справ 21 європейської держави, зокрема Бельгії, у спільній заяві в понеділок закликали негайно припинити бойові дії в секторі Гази.