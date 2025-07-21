В Бельгии допросили двух туристов из Израиля по обвинению в преступлениях в Газе

Бельгийские власти в понедельник сообщили о задержании и допросе двух израильских граждан, которые посетили фестиваль электронной музыки Tomorrowland, после обвинений в военных преступлениях в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В прокуратуре Бельгии сказали, что получили юридические жалобы, в которых утверждалось, что двое израильских солдат, ответственных за "серьезные нарушения международного гуманитарного права" в Газе, были замечены на фестивале Tomorrowland вблизи Антверпена.

Жалобы на израильтян подала бельгийская пропалестинская группа Hind Rajab Foundation, которая заметила на фестивале флаг израильского военного подразделения, участвующего в боевых действиях в секторе Газа.

Прокуратура Бельгии добавила, что "попросила полицию установить местонахождение двух человек, упомянутых в жалобе, и допросить их".

"После допроса их отпустили", – говорится в заявлении. Имена задержанных граждан Израиля не разглашаются.

В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.

Министры иностранных дел 21 европейского государства, в частности Бельгии, в совместном заявлении в понедельник призвали немедленно прекратить военные действия в секторе Газа.