Politico: Франція вимагає, щоб ЄС був жорсткішим із Трампом у торгових справах

Французький уряд хоче, щоб Брюссель посилив тиск на Вашингтон, у той час, як торговельні переговори ЄС та США наближаються до завершення, а досягнення угоди не видно.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Париж вважає, заявив неназваний французький посадовець, що європейські переговорники повинні "чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку", якщо Дональд Трамп відмовиться погодитися на прийнятні торговельні умови.

Інший французький посадовець заявив, що Європейська комісія повинна визнати, що має справу з союзником, який "нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав".

"Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою", – сказав співрозмовник видання.

Вимоги Парижа про жорсткість позиції відображають сильний тиск, під яким перебувають уряди, намагаючись впоратися з рішенням Трампа зруйнувати світові торговельні традиції після його повернення до влади в січні.

Останніми тижнями переговорники ЄС докладають шалених зусиль, щоб переконати своїх американських колег погодитися на зниження мит США на товари ЄС до 1 серпня, коли Трамп пообіцяв запровадити підвищені мита.

Президент Франції Емманюель Макрон в середу в Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорять 30-відсоткові мита, якими Трамп погрожує обкласти всі товари ЄС, якщо угода не буде досягнута.

Цей рівень утричі перевищуватиме поточний базовий тариф США на імпорт товарів з ЄС, який становить 10%.

Мерц і його союзники наполягають на швидкому укладенні угоди навіть за умови значних поступок, натомість французи хочуть домогтися найкращих умов.

Французькі посадовці, які спілкувалися з виданням, заявили, що не критикують Брюссель за його переговорну позицію. Але Франція вважає, що ЄС зараз повинен зайняти більш жорстку позицію, оскільки капітуляція зробить Європу слабкою і підірве шанси на досягнення вигідних умов.

Як повідомлялось, ЄС готовий вжити контрзаходів проти США, якщо не вдасться досягти справедливої торговельної угоди.