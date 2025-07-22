Politico: Франция требует, чтобы ЕС был жестче с Трампом в торговых делах

Французское правительство хочет, чтобы Брюссель усилил давление на Вашингтон, в то время как торговые переговоры ЕС и США приближаются к завершению, а достижения соглашения не видно.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Париж считает, заявил неназванный французский чиновник, что европейские переговорщики должны "четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку", если Дональд Трамп откажется согласиться на приемлемые торговые условия.

Другой французский чиновник заявил, что Европейская комиссия должна признать, что имеет дело с союзником, "нагнетающим напряжение в торговой войне, которую сам начал".

"Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой", – сказал собеседник издания.

Требования Парижа об ужесточении позиции отражают сильное давление, под которым находятся правительства, пытаясь справиться с решением Трампа разрушить мировые торговые традиции после его возвращения к власти в январе.

В последние недели переговорщики ЕС прилагают максимум усилий, чтобы убедить своих американских коллег согласиться на снижение пошлин США на товары ЕС до 1 августа, когда Трамп пообещал ввести повышенные пошлины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду в Берлине встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудят 30-процентные пошлины, которыми Трамп угрожает обложить все товары ЕС, если соглашение не будет достигнуто.

Этот уровень втрое превысит текущий базовый тариф США на импорт товаров из ЕС, который составляет 10%.

Мерц и его союзники настаивают на скором заключении соглашения даже при условии значительных уступок, но французы хотят добиться лучших условий.

Французские чиновники, которые общались с изданием, заявили, что не критикуют Брюссель за его переговорную позицию. Но Франция считает, что ЕС сейчас должен занять более жесткую позицию, поскольку капитуляция сделает Европу слабой и подорвет шансы на достижение выгодных условий.

Как сообщалось, ЕС готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения.