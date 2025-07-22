В Молдове поделились деталями после задержания беглого олигарха Плахотнюка

Глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцану сообщил, что молдовского олигарха Влада Плахотнюка задержали в аэропорту Афин по дороге в Дубай – он находился в Греции проездом.

Об этом он рассказал изданию NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Чернеуцану не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что вместе с Плахотнюком в Афинах задержали бывшего молдовского депутата Константина Цуцу.

"К сожалению, я не могу подтвердить или опровергнуть это, потому что мне не позволяют сделать это процессуальные действия, это было бы неправильно. Соответствующий момент наступит тогда, когда мы получим подтверждение и завершим процессуальные действия в сотрудничестве с Грецией. Тогда мы сообщим дополнительную информацию", – сказал глава полиции.

По его словам, теперь Министерство юстиции и прокуратура должны инициировать процедуру экстрадиции в Молдову двух задержанных в Греции лиц, включая Плахотнюка.

"Этот процесс должен быть обеспечен в ближайшее время. Сейчас мы поддерживаем через официальные каналы обмен данными и информацией", – добавил Чернеуцану.

Напомним, полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции молдовского олигарха-беглеца, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.

По информации источников NM, вторым задержанным оказался бывший молдовский депутат, один из соратников Плахотнюка Константин Цуцу.

Плахотнюк, которого в прошлом называли "властителем Молдовы" из-за его повсеместного влияния, сбежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.

По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.