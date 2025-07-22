У Британії хочуть заборонити платити викуп хакерам

Британський уряд оголосив про плани на законодавчому рівні накласти заборону платити викуп кіберзловмисникам на низку організацій, зокрема органи місцевої влади та обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Молодший міністр безпеки Британії Ден Джарвіс заявив, що уряд країни підготував план щодо кібератак із застосуванням програм-вимагачів, які просять викуп за розблокування доступу до ІТ-систем і даних.

Передбачається, що всім органам державного сектора та операторам критичної національної інфраструктури – приміром, лікарням – заборонять платити викуп хакерам.

Вони також будуть зобовʼязані повідомляти про всі випадки використання програм-вимагачів щодо них.

За словами Джарвіса, цей крок забезпечить "важливу інформацію для викриття, виявлення та зриву діяльності цих злочинних мереж" і "захисту економіки та нашого бізнесу, для чого нам необхідно зруйнувати бізнес-модель програм-вимагачів".

Цей крок британського уряду відбувається на тлі зростання кількості кібератак на установи та інфраструктуру, за якими часто стоять повʼязані з Росією зловмисники.

За оцінками аналітичної компанії Chinalysis, лише у 2023 році за рахунок програм-вимагачів зловмисники отримали 1 мільярд доларів від жертв по всьому світу.

Нагадаємо, Велика Британія в оновленій Стратегії національної безпеки попередила, що країні потрібно готуватись до можливості нападу на свою територію "вперше за багато років".