В Британии хотят запретить платить выкуп хакерам

Британское правительство объявило о планах на законодательном уровне наложить запрет платить выкуп киберзлоумышленникам на ряд организаций, в частности органы местной власти и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Младший министр безопасности Британии Дэн Джарвис заявил, что правительство страны подготовило план по кибератакам с применением программ-вымогателей, которые просят выкуп за разблокирование доступа к IТ-системам и данным.

Предполагается, что всем органам государственного сектора и операторам критической национальной инфраструктуры – например, больницам – запретят платить выкуп хакерам.

Они также будут обязаны сообщать обо всех случаях использования программ-вымогателей в отношении них.

По словам Джарвиса, этот шаг обеспечит "важную информацию для разоблачения, выявления и срыва деятельности этих преступных сетей" и "защиты экономики и нашего бизнеса, для чего нам необходимо разрушить бизнес-модель программ-вымогателей".

Этот шаг британского правительства происходит на фоне роста количества кибератак на учреждения и инфраструктуру, за которыми часто стоят связанные с Россией злоумышленники.

По оценкам аналитической компании Chinalysis, только в 2023 году за счет программ-вымогателей злоумышленники получили 1 миллиард долларов от жертв по всему миру.

Напомним, Великобритания в обновленной Стратегии национальной безопасности предупредила, что стране нужно готовиться к возможности нападения на свою территорию "впервые за много лет".