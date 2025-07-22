Макрон висловив підтримку ЮНЕСКО після заяви США про вихід
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку роботи Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) після рішення США вийти з неї.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.
Макрон запевнив у "незмінній підтримці ЮНЕСКО", яку назвав "всесвітнім захисником науки, океану, освіти, культури та світової спадщини".
"Вихід США не послабить нашої прихильності до тих, хто веде цю боротьбу", – додав французький президент.
Зазначимо, що штаб-квартира ЮНЕСКО розташована у Парижі.
Раніше у вівторок Сполучені Штати офіційно оголосили про вихід з ЮНЕСКО, розкритикувавши її діяльність і надання членства "Палестинській державі".
Сполучені Штати вже виходили з ЮНЕСКО під час першого президентського терміну Дональда Трампа у 2017 році, пояснивши це розбіжностями через ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Але за президентства Джо Байдена Штати повернулись в Організацію.
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