Макрон висловив підтримку ЮНЕСКО після заяви США про вихід

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку роботи Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) після рішення США вийти з неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Макрон запевнив у "незмінній підтримці ЮНЕСКО", яку назвав "всесвітнім захисником науки, океану, освіти, культури та світової спадщини".

"Вихід США не послабить нашої прихильності до тих, хто веде цю боротьбу", – додав французький президент.

Зазначимо, що штаб-квартира ЮНЕСКО розташована у Парижі.

Раніше у вівторок Сполучені Штати офіційно оголосили про вихід з ЮНЕСКО, розкритикувавши її діяльність і надання членства "Палестинській державі".

Сполучені Штати вже виходили з ЮНЕСКО під час першого президентського терміну Дональда Трампа у 2017 році, пояснивши це розбіжностями через ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Але за президентства Джо Байдена Штати повернулись в Організацію.

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