Макрон выразил поддержку ЮНЕСКО после заявления США о выходе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке работы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) после решения США выйти из нее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Макрон заверил в "неизменной поддержке ЮНЕСКО", которую назвал "всемирным защитником науки, океана, образования, культуры и мирового наследия".

"Выход США не ослабит нашей приверженности к тем, кто ведет эту борьбу", – добавил французский президент.

Отметим, что штаб-квартира ЮНЕСКО расположена в Париже.

Ранее во вторник Соединенные Штаты официально объявили о выходе из ЮНЕСКО, раскритиковав ее деятельность и предоставление членства "Палестинскому государству".

Соединенные Штаты уже выходили из ЮНЕСКО во время первого президентского срока Дональда Трампа, объяснив это разногласиями из-за израильско-палестинского конфликта.

Но при президентстве Джо Байдена Штаты вернулись в Организацию.

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