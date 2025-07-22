Молдова начала процедуру экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Министерство юстиции Молдовы начало процедуру экстрадиции олигарха Влада Плахотнюка, о задержании которого в Греции стало известно во вторник.

Об этом порталу NewsMaker рассказала представитель ведомства Лорета Лисник, пишет "Европейская правда".

По словам Лисник, Министерство юстиции Молдовы инициировало процедуру экстрадиции Плахотнюка "после того, как бюро Интерпола в Кишиневе официально сообщило нам о его задержании в Греции".

"Запрос об экстрадиции будет направлен в компетентные органы Греции", – добавила пресс-секретарь, подчеркнув, что Минюст Молдовы внимательно следит за ситуацией, "чтобы защитить интересы" страны.

Напомним, полиция Молдовы сообщила 22 июля о задержании в Греции молдовского олигарха-беглеца, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. В полиции уточнили, что получили информацию от офиса Интерпола в Афинах.

По информации источников NM, вторым задержанным оказался бывший молдовский депутат, один из соратников Плахотнюка Константин Цуцу.

Плахотнюк, которого в прошлом называли "властителем Молдовы" из-за его повсеместного влияния, сбежал из страны в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным.

По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

В Молдове на его имя выдали ордера на арест по трем уголовным делам. Интерпол 7 февраля 2025 года объявил Плахотнюка в международный розыск.