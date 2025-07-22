Німецькому уряду дозволили вести Facebook-сторінки

Суд у Німеччині відхилив клопотання федерального відомства з питань захисту даних, який вимагав заборонити органам влади вести сторінки у соцмережі Facebook.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Суперечка виникла через політику Facebook щодо так званих файлів cookie, які полегшують ідентифікацію користувачів.

Федеральне управління з питань захисту даних Німеччини (DPA) стверджувало, що ця політика не відповідає законодавству ЄС, а отже, для ведення Facebook-сторінок органи влади повинні просити згоди в усіх своїх підписників на використання їхніх персональних даних.

Але Федеральний адміністративний суд у Кельні не погодився з тлумаченням DPA. Там підкреслили, що відповідальність за особисті дані користувачів Facebook несе тільки компанія – власниця соцмережі, Meta.

Крім того, вказали в суді, уряд Німеччини не може впливати на те, як Meta розміщує файли cookie, й вони зберігаються під час відвідування всіх Facebook-сторінок, а не лише федеральних органів влади.

Нагадаємо, минулого року Федеральний суд Німеччини у Карлсруе підтвердив, що користувачі Facebook, чиї дані були незаконно отримані у 2018 та 2019 роках, мають право на компенсацію.

Раніше суд Франкфурта-на-Майні зобов'язав компанію Meta докласти більше зусиль для боротьби з наклепницькими публікаціями за позовом депутатки Бундестагу від "Зелених" Ренати Кюнаст.